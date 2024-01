Danse avec les Stars : Chris Marques annonce une mauvaise nouvelle !

Publicité





Alors que la nouvelle saison de « Danse avec les Stars » sera lancée le vendredi 16 février 2024, Chris Marques vient de faire une annonce qui n’a pas réjoui ses fans ce soir sur le réseau social X (Twitter).





En effet, alors que les fans de « Danse avec les Stars » avaient l’habitude de commenter les primes avec le juré historique et emblématique, Chris Marques a annoncé ce dimanche soir sa décision de quitter X !







« Les amis… depuis quelques semaines mon fil d’actualités sur x est hyper violent et me présente des videos qui sont inacceptables… des meurtres, des agressions et j’en passe. Je quitte X. » a-t-il écrit ce soir.

Plusieurs fans ont réagi et exprimé leur déception suite à ce départ de Chris Marques du réseau social. Mais rassurez-vous, vous pouvez suivre le juré de DALS sur Thread.



Danse avec les Stars 2024 : le casting complet

– l’acteur américain James Denton

– l’animatrice Cristina Córdula

– la chanteuse Cœur de Pirate

– l’humoriste Inès Reg

– le chanteur Black M

– l’ancienne Miss France Diane Leyre

– la prof de chant de la Star Academy Adeline Toniutti

– la chanteuse Natasha St-Pier

– l’influenceur Nico Capone

– l’antiquaire d’Affaire Conclue, Caroline Margeridon

– la drag queen Keiona

– l’humoriste Roman Doduik

Le jury

Côté jury cette saison, Jean-Marc Généreux va faire son grand retour après plusieurs années d’absence. Il sera aux côtés de Fauve Hautot, qui retrouve elle aussi le jury après avoir remporté 4 fois le trophée en tant que danseuse professionnelle. Elle a gagné les deux dernières saisons aux côtés de Tayc et Billy Crawford .

Chris Marques, juré historique du programme, reprend sa place tandis qu’une petite nouvelle rejoint le jury : Mel Charlot. Canadienne d’origine haïtienne, Mel Charlot est danseuse et chorégraphe. Elle a travaillé aux côtés de Chris Brown, Beyoncé, ou encore Kanye West.