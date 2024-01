Un si grand soleil du 29 janvier : un meurtre à la galerie d’Alix (résumé et vidéo épisode 1324 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 29 janvier 2024, spoiler résumé de l'épisode 1324 en avance





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Ludo retrouve Alix à la galerie. Elle remarque qu’il l’a écoutée en ne partant pas en cavale avec Jade. Mais Ludo lui explique que c’est elle qui a décidé de partir sans lui, en lui laissant une lettre. Elle lui manque… Alix pense que Jade a eu raison. Alix reçoit un appel, c’est Christian. I a besoin d’une maison isolée dans la région de Montpellier, pour deux ou trois mois. Alix comprend que c’est une planque et que ça sent les embrouilles. Christian lui garantie qu’elle n’aura pas d’ennuis et il lui versera 5.000 euros. Alix demande plus, Christian monte à 10.000 euros. Il lui faut pour le lendemain !

Margot continue d’envoyer des candidatures pour trouver un emploi en région parisienne. Elle est confiante mais Akim a la pression de devoir trouver un appart pour eux deux. Margot lui dit de ne pas stresser, l’essentiel c’est qu’ils seront ensemble.



Alix demande à Ludo d’héberger un marchand d’art, Christian, à la ferme. Il n’est pas chaud mais Alix lui parle de l’argent… Ludo le sent pas mais Alix lui dit que si Jade a besoin d’argent pour sa cavale… Ludo accepte mais il doit voir avec Elodie. Ludo espère que c’est pas encore un plan foireux d’Alix, elle lui dit de lui faire confiance.

Elisabeth regarde des photos de Guilhem. Elle regrette de s’être emmêlée aux fiançailles… Alain lui dit qu’elle la fait pour son bien.

Margot reçoit un appel de Florent, il veut parler de son départ du cabinet. Il pense qu’ils peuvent arranger les choses. Elle lui annonce qu’elle ne reviendra pas au cabinet, elle part vivre loin. Il lui dit de passer au cabinet demain régler les conditions de son départ.

Akim vient dire au revoir à Becker. Le commissaire est content pour sa légitime défense et il a toujours cru en lui. Il pense que sa formation va bien se passer, il lui souhaite bonne route.

Elodie se demande si c’est une bonne idée d’héberger Christian mais les 3.000 euros va les aider. Ludo pense que c’est un bon test, ils pourraient devenir un gîte. Il faut faire de la déco, Ludo va demande à Alix. Pendant ce temps là à la galerie, Alix demande à Hélène de la remplacer le lendemain. Alix fonce rejoindre Ludo pour la déco.

Akim fait ses cartons, il dit au revoir à Manu et le remercie pour son soutien du début à la fin. Il le considère comme un grand frère. Tout le monde est réuni pour lui dire au revoir. Ils lui offrent une veste de pluie ! Ça fait beaucoup rire Akim.

Elisabeth retrouve Johanna, qui lui offre la montre préférée de Guilhem. Pendant ce temps là, Alain est avec sa fille au 101. Louis est serveur. Alain n’en peut plus qu’Elisabeth parle de Guilhem tout le temps… Flore pense qu’il est jaloux.

Margot est avec Cécile, qui est très heureuse pour elle. Margot n’a jamais été si amoureuse. Cécile promet de venir la voir, mais Margot lui dit qu’elle ne part pas demain, elles vont encore profiter.

Alix a un message vocal de Christian, il veut la maison dès ce soir et la rejoint à la galerie. Alix dit à Ludo qu’ils doivent se dépêcher, il y a Hélène à la galerie. Ça la stresse ! Ludo pense qu’il n’y a pas matière à s’inquiéter… Mais avec Hélène, Alix s’attend à tout. Ils découvrent la porte de la galerie ouverte. Christian et Hélène sont étendus au sol, Christian est dans un bain de sang !

