Danse avec les Stars : un acteur de la série « Ici tout commence » au casting !

Publicité





Le casting de la nouvelle saison de « Danse avec les Stars », qui arrivera prochainement sur TF1, commence à se préciser ! Alors que TF1 a officialisé James Denton, Cristina Córdula et Cœur de Pirate, d’autres noms circulent depuis quelques semaines et on vient d’apprendre qu’une star de la série « Ici tout commence » devrait être de la partie !





En effet, selon PurePeople, Benjamin Douba-Paris, qui incarne le personnage de Solal depuis plusieurs saisons dans la série quotidienne de TF1, devrait faire partie de cette nouvelle saison de « Danse avec les Stars ».







Publicité





L’acteur succèdera aux nombreux autres acteurs de « Ici tout commence » à avoir déjà participé à « Danse avec les Stars » : Clément Rémiens, Aurélie Pons, Agustín Galiana, Thomas Da Costa, Terence Telle, ou encore Azize Diabaté.

Pour le reste du casting de la saison 2024, rappelons que selon CG Scoops, il devrait y avoir : Adeline Toniutti (la prof de chant de la Star Academy), Louis Albi (finaliste de la Star Academy 2022), Tony Yoka (boxeur), Nico Capone (influenceur), ou encore Franglish (rappeur).



Publicité