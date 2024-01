Demain nous appartient du 10 janvier : les Curtis en fuite ? (résumé + vidéo épisode 1597 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 10 janvier 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1597 de DNA – La famille Curtis est sur le départ ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Bénédicte et Etienne seraient-ils entrain de prendre la fuite après le meurtre d’Alexis ?

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1











Demain nous appartient du 10 janvier 2024 – résumé de l’épisode 1597

A l’heure du petit déjeuner, Bénédicte et Etienne annoncent à Dorian leur décision de quitter Sète pour reprendre la mer avec le bateau. Dorian pense qu’il s’agit de quelques jours mais ses parents lui expliquent qu’ils veulent reprendre leur vie nomade… Dorian est sous le choc et refuse de partir. Tout laisse à penser que les Curtis ont tué Alexis et s’apprêtent à fuir…

Pendant ce temps là, Charlie arrive à l’improviste chez François et le surprend avec Soizic… Quant à Nordine, il se sert de Victoire pour se débarrasser de William.

VIDÉO Demain nous appartient du 10 janvier 2024 – les premières minutes de l’épisode

