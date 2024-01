Star Academy évaluations du 10 janvier : Pierre assure, Héléna en larmes, Lénie en dessous, le résumé complet

Publicité





Star Academy, les évaluations du 10 janvier 2024 – C’est ce matin qu’avaient lieu les évaluations de chant de la semaine 10 la Star Academy 2023. Rappelons que cette semaine, les élèves ont un marathon d’évaluations, avec des évaluations qui se déroulaient en trois temps jusqu’à aujourd’hui.





Pour cette évaluation sur une chanson de Kendji, Michaël Goldman est accompagné d’Adeline et Cécile. Et Kendji Girac est avec les élèves.







Lénie passe la première, elle a choisi « Les yeux de la mama ». Adeline a l’air embarquée. Elle rentre contente d’elle, mais elle reconnait que plein de choses n’allaient pas et qu’elle était meilleure aux répétitions. Kendji pense que c’était bien, elle l’a touché et il l’a trouvée déterminée.

Pierre enchaine. Il décide de prendre les paroles, il explique aux autres élèves qu’il ne la connait toujours pas et il est convaincu que de toute façon il n’aura pas l’immunité ! Il a choisi « Elle m’a aimé » et s’accompagne à la guitare sur conseil de Kendji. Michaël a un grand sourire ! Au final on ne le voit pas lire et la presta est excellente. Il rentre au château et tout le monde l’applaudit ! Kendji le félicite.



Héléna passe la dernière, elle a choisi « Les yeux de la mama ». C’est magnifique ! Elle rentre énervée, elle dit s’être plantée dans les temps. Mais les élèves l’applaudissent. Axel lui dit que c’était bien, mais Héléna lui dit que rien n’était bien. Elle pleure dans les bras d’Axel ! Kendji lui dit qu’elle a très bien chanté.

NOTRE AVIS SUR CES ÉVALUATIONS : Pierre a fait une superbe évaluation. Héléna pense s’être plantée mais on n’a pas entendu ses erreurs. Pour nous, Lénie était clairement en dessous aujourd’hui. Il va falloir patienter pour découvrir qui aura l’immunité et quels seront les nominés aux côtés de Julien et Axel.

Retrouvez la quotidienne ce soir à 17h25 sur TF1. Toutes les infos, vidéos et le live de la Star Academy est sur myTF1.