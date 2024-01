Demain nous appartient du 22 janvier : Renaud cache-t-il quelque chose sur Samuel ? (résumé + vidéo épisode 1605 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 22 janvier 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1605 de DNA – Renaud cache-t-il quelque chose sur Samuel dans votre série de TF1 « Demain nous appartient » ? Ce soir, Marianne le confronte au sujet de son fils…

Demain nous appartient du 22 janvier 2024 – résumé de l’épisode 1605

Marianne a surpris Samuel entrain de voler des médicaments à l’hôpital. Elle en parle avec Renaud et découvre qu’il savait déjà que son fils avait replongé ! Marianne lui reproche de ne lui avoir rien dit mais Renaud lui explique que Samuel lui avait demandé de garder le secret… Marianne craint que Renaud sache que Samuel a fait quelque chose de grave et qu’il garde le silence. Renaud lui assure que ce n’est pas le cas ! Il lui dit que Samuel veut s’en sortir et lui demande de ne pas le dénoncer…

Pendant ce temps là, Georges poursuit sa chasse à l’homme. Et Charlie se dirige vers le lieu du délit… En ce qui concerne les émotions, Violette agit guidée par des motivations que la logique ne comprend pas.

VIDÉO Demain nous appartient du 22 janvier 2024 – les premières minutes de l’épisode

