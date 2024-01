Plus belle la vie du 22 janvier 2024 : Francesco va-t-il assumer ? (résumé + extrait vidéo épisode 11 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 22 janvier 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 11 de PBLV – Francesco va-t-il assumer et ce dénoncer ce lundi dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie, encore plus belle » ?

« Plus belle la vie, encore plus belle » du 22 janvier 2024 – résumé de l’épisode 11

Francesco semble avoir créé des tensions avec sa sœur, qui désapprouve fortement le comportement de son frère. Francesco impuissant face à son couple qui lui échappe a tenté le tout pour le tout en s’empoisonnant lui même pour faire accuser Djawad et le renvoyer en prison ! Il est probable qu’Estelle ne lui accorde jamais son pardon. Quand la vérité émergera, quelles seront les conséquences ?

L’ensemble du quartier du Mistral se mobilise pour soutenir Estelle, tandis que Jean-Paul cherche à se racheter auprès de Léa. Et de son côté, Ariane se retrouve confrontée au vol de son portefeuille par une jeune fille mystérieuse. Elle n’est clairement pas prête pour ce que Zoé a à lui dire !

