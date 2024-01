Demain nous appartient du 24 janvier : Victoire entre la vie et la mort ! (résumé + vidéo épisode 1607 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 24 janvier 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1607de DNA – Victoire est entre la vie et la mort à l’hôpital ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». La jeune femme est dans le coma…

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Demain nous appartient du 24 janvier 2024 – résumé de l’épisode 1607

Georges se trouve aux côtés de Victoire à l’hôpital lorsque le Docteur Dumaze arrive pour lui donner des nouvelles de la jeune femme. L’état de Victoire reste stable mais il lui révèle que Victoire a échappé de peu à la mort. Georges lui explique que son accident est inévitablement lié à celui de Renaud survenu quelques jours auparavant. Karim arrive et annonce à Georges qu’un témoin a réussi à identifier la voiture impliquée dans ces événements.

Pendant ce temps là, Raphaëlle fait son retour à Sète. Et François doit répondre aux questions d’Adam…

VIDÉO Demain nous appartient du 24 janvier 2024 – les premières minutes de l’épisode

