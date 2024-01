Demain nous appartient spoilers : Mélody face à Vanessa, les résumés jusqu’au 16 février 2024

Publicité





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance jusqu’au 16 février 2024 – Fan de la série quotidienne « Demain nous appartient » et impatient d’en savoir plus sur ce qui vous attend en février ? Alors c’est le moment. Comme chaque dimanche, Stars-Actu.fr vous dévoile les nouveaux résumés spoilers, pour la semaine du lundi 12 au vendredi 6 février 2024.





Et on peut déjà vous dire que Gilles va retrouver sa fiancée, Cécile, disparue depuis plusieurs semaines.







Il est très heureux mais ne compte pas se laisser mener par le bout du nez. De son côté Aaron éveille la jalousie de Lisa, qui décide se venger…

Quant à Georges, le retour de Vanessa dans sa vie laisse des traces. Le jour de la Saint Valentin, Mélody tombe sur un mot d’amour de Vanessa…



Et Camille va travailler au domaine de Victor Brunet. Quant à Violette, entre Liam et Jordan, son coeur balance…

Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 12 au 19 février 2024

Lundi 12 février 2024 (épisode 1620) : Sans le vouloir, Gilles laisse Cécile à son sort. Violette exploite Enora à des fins personnelles. Brunet fait une fleur à Raphaëlle.

Mardi 13 février 2024 (épisode 1621) : Au Spoon, Gilles s’écroule de bonheur. Violette est une bourreau des cœurs. Georges néglige ses devoirs d’amoureux.

Mercredi 14 février 2024 (épisode 1622) : Diego a des informations croustillantes pour la police. Melody trouve le mot d’amour d’une rivale. Au domaine, Camille se découvre un allié inattendu.

Jeudi 15 février 2024 (épisode 1623) : Gilles refuse de se laisser mener par le bout du nez. Folle de jalousie, Lisa élabore sa vengeance. Gabriel sombre dans la paranoïa.

Vendredi 16 février 2024 (épisode 1624) : Gilles mord la poussière. Lisa tombe des nues en découvrant le pot aux roses. Soraya et Manon s’allient pour le bien commun.

