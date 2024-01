Publicité





Vivement Dimanche du 28 janvier 2024 : les invités de Michel Drucker – Ce dimanche et comme chaque week-end, Michel Drucker vous donne rendez-vous sur France 3 pour un numéro inédit de son divertissement dominical « Vivement dimanche ». Découvrez dès maintenant les invités du jour.





Rendez-vous à 13h30 sur France 3 ou sur france.tv pour le replay.







Vivement Dimanche du 28 janvier 2024 : les invités

Aujourd’hui, Michel Drucker rendra homme à Claude Brasseur avec son fils, Alexandre Brasseur et Emmanuel Chaunu.

Puis, en seconde partie il recevra :

🔵 Virginie Hocq

🔵 Jonathan Lambert

🔵 Vincent Niclo

🔵 Anne Sila

🔵 Reem Kherici

🔵 Franck Dubosc

🔵 Nathan Devers

🔵 Viktor Vincent



Vivement Dimanche, rappel présentation de la nouvelle saison

Ce rendez-vous incontournable du dimanche met en lumière les talents d’hier, d’aujourd’hui et de demain : chanteurs, acteurs, humoristes… En première partie d’émission, Michel Drucker recevra un(e) invité(e) fil rouge. Ils parleront ensemble de sa carrière, de ses projets mais également de la région d’où il ou elle est originaire.

Une fois par mois, un hommage sera rendu à nos chers disparus. Un de ses proches légitimes sera aux côtés de Michel pour en parler et retracer les grands moments de sa carrière. Les premiers artistes évoqués seront Simone Signoret et Yves Montand, leur petit-fils, Benjamin Castaldi, sera là pour les raconter, accompagné de Mathilde et Emmanuelle Seigner, pour la pièce de théâtre Bungalow 21. Suivra un hommage à Annie Cordy, bien d’autres suivront au cours de la saison.

Le mythique canapé rouge accueillera les comédiens qui font le succès éclatant des fictions de France Télévisions, les rôles principaux, mais également les seconds rôles qui sont les têtes d’affiche de demain.

Toutes les semaines, la nostalgie n’ayant jamais été aussi à la mode, les téléspectateurs pourront entendre une chanson du répertoire des années 1970 et 1980.

Michel Drucker mettra aussi dans la lumière un nouveau magicien, David Jarre, qui viendra en alternance avec le mentaliste Viktor Vincent. Par ailleurs, Nathan Devers, écrivain et chroniqueur littéraire, guidera une fois par mois les téléspectateurs dans leurs choix de lecture en nous présentant sa sélection de livres. Le caricaturiste et dessinateur de presse Chaunu sera de nouveau aux côtés de Michel pour refaire la carrière de l’invité(e) principal(e).

Enfin, l’émission continuera de recevoir les humoristes qui ont fait le succès de Vivement dimanche, Anne Roumanoff, Olivier de Benoist, Mathieu Madénian, Willy Rovelli mais aussi Alex Vizorek et les nouveaux visages du rire.

Retrouvez aussi « Vivement dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV