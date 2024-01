Destination X du 23 janvier 2024 : l’épisode 5 ce soir sur M6, qui sera éliminé ? (extrait vidéo)

Publicité





Destination X au programme TV de ce mardi 23 janvier 2024 – Ce soir à la télé, M6 poursuit la diffusion de son jeu d’aventure, « Destination X », présenté par Philippe Bas. Après les éliminations de Salomé et Maxime, le jeu d’aventure à travers l’Europe se poursuit ce soir.

Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur 6PLAY.











Destination X du 23 janvier 2024 : au programme de l’épisode 5

La compétition bat son plein pour les 6 derniers passagers à bord du X-Bus. Malheureusement pour l’un d’entre eux, elle va même continuer de s’intensifier en ce début d’épisode.

Pour cause, Philippe Bas leur a imaginé un premier jeu hors norme au bout duquel 2 passagers seront soumis à un placement de X inattendu. Qui sera éliminé soudainement ?

Plus tard, les passagers seront conviés à un bal costumé à l’intérieur d’un château hors du temps. Dans ce nouveau jeu fort en émotion, ils devront repousser leurs limites plus que jamais pour remporter un indice crucial afin de se localiser. En effet, ils feront face à une deuxième élimination à la fin de l’épisode !

Alors, serez-vous capables de deviner où ils sont ?

VIDÉO la bande-annonce de ce soir

Voici des extraits de ce qui vous attend ce soir avec la bande-annonce de l’épisode 5.



"On a que des retournements de situation" 😮

L'aventure continue dans #DestinationXM6 et nos passagers ne sont pas au bout de leurs surprises ! #DestinationXM6, mardi à 21:10 pic.twitter.com/resE5FxyFO — M6 (@M6) January 20, 2024

Rappel du principe du jeu

Dans Destination X, dix passagers intrépides se lancent dans le voyage de leur vie ! Ils embarquent à bord d’un mystérieux bus aux vitres opaques, pour un road-trip spectaculaire à travers toute l’Europe et avec un seul objectif : savoir où ils se trouvent.

Sans repère, les passagers désorientés vont devoir faire preuve de perspicacité, d’ingéniosité et de courage. Chaque étape de leur voyage est une énigme en soi, chaque arrêt une surprise totale et une opportunité pour tenter de se localiser. La réponse est parfois sous leurs yeux !

Tout au long de leur périple, les passagers sont mis au défi lors de jeux audacieux et palpitants. Les gagnants obtiendront des indices pour le aider à trouver leur localisation exacte. À la fin de chaque épisode, le passager qui place son repère sur la carte le plus loin de l’emplacement réel du bus doit quitter le jeu.

Celui qui échappe à toutes les éliminations et trouve en premier Philippe Bas à la destination X, remporte le jeu et les 50 000 euros.

Qui saura déchiffrer au mieux les indices ? Qui parviendra à se repérer à chaque étape ? Qui sera le premier à trouver Philippe à la destination X ? Embarquez pour l’aventure Destination X !