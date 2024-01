Destination X : qui a été éliminé ? Où étaient-ils ? (résumé et replay épisode 3 du 9 janvier 2024)

Publicité





Destination X résumé et replay de l’épisode 3 du mardi 9 janvier 2024 – C’est parti pour l’épisode 3 de Destination X. Après l’élimination de Loriana la semaine dernière, les 8 candidats encore en course sortent du bus. Ils ne savent pas où ils sont, on ne leur a pas dit que la précédente destination était Pula en Croatie.





Ils sont en bord de mer. La plupart ne savent pas où ils sont mais deux candidats remarquent une canette dans la mer avec écrit « Slovienska ». Ils pensent être en Slovénie. Pour les autres, c’est le flou.







De retour dans le bus, la vitre dévoile une nouvelle passagère. Ils pensent l’avoir déjà vue à l’aéroport. Et effectivement, Philippe Bas leur présente la 11ème passagère. Elle a été la meilleure d’entre eux à tout les tests physiques et psychologiques passés à l’étape des castings ! Elle va rejoindre le jeu, elle sait où ils sont actuellement et dans quelle direction va le bus.

Place à un quizz pour accéder à la cabine panoramique. Angie et Jonathan sont les plus performants, ils vont directement dans la cabine et le code 2864. Salomé, la 11ème passagère, les appelle. Elle participera à un jeu le lendemain pour intégrer le jeu. S’ils acceptent de les aider, elle leur donnera deux infos importantes. Ils acceptent, ils décident de ne rien dire aux autres.



Les passagers dorment dans un mystérieux endroit. Le matin, ils peuvent ouvrir les volets et découvrir les paysages. Ils profitent d’un petit déjeuner et se demandent où ils sont. Un drone lâche un message : ils ont rendez-vous en haut de la montagne ! Ils ont une épreuve face à Salomé, qui pourra intégrer le bus.

Salomé a 30min pour faire une course de 7kms avec 500 mètres de dénivelé ! Pendant ce temps là, les autres font une épreuve et dès que quelqu’un lâche ça lui rajoute une minute. Julie lâche, ça ajoute donc du temps à Salomé. Angie fait exprès de lâcher pour l’aider, tout comme Jonathan. Salomé arrive, elle a réussi et intègre donc le bus.

Les passagers prennent le téléphérique. Ils regardent tous les indices possibles autour d’eux. Sur le téléphérique il écrit « vous n’êtes pas en Suisse ». Il y a des timbres, on voit le drapeau de la Hongrie. Et ils voient des gens pique-niquer en bas, ils sont sur un drapeau Slovénie.

Dans le bus, Salomé donne ses indices : elle lui dit qu’ils sont partis de Pula en Croatie et ils se dirigent vers le Nord.

Philippe Bas annonce un jeu pour gagner une place dans la loge panoramique. Ils doivent former deux équipes. Une équipe fera une descente an rafting tandis que l’autre associera 40 drapeaux aux pays. Ils galèrent mais finissent par trouver les drapeaux. C’est l’équipe du rafting qui gagne l’accès à la cabine panoramique avec le code 1991. Ils voient un payse, une chapelle. Et un panneau écrit « cona » avec un 40 barré.

Il est temps pour les passagers de positionner leurs X. Et c’est finalement Julie qui est éliminée, la porte du bus s’ouvre !

C’est ensuite l’heure du verdict. Qui va être éliminé et va descendre du bus ? Il s’agit de… Julie ! La destination du jour était Bled en Slovénie.

