Ici tout commence du 2 janvier : Clotilde anéantie... (résumé + vidéo épisode 830 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 2 janvier 2024, résumé et vidéo extrait épisode 830 – L’année démarre bien tristement pour Clotilde dans votre série « Ici tout commence ». La cheffe est anéantie après sa rupture avec Joachim…

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Publicité





Ici tout commence du 2 janvier 2024 – résumé de l’épisode 830

Avec sa sœur à ses côtés, Clotilde partage les détails de sa séparation avec Joachim. Rose essaie de trouver les mots justes pour la réconforter… Mais la cheffe Armand a le coeur brisé, elle espérait que Joachim finirait par oublier son désir d’enfant et qu’ils resteraient ensemble.

Du côté des Myriel, l’écologie est la priorité de la maison, chacun apportant sa contribution. Souleymane ne mâche pas ses mots pour remettre son père à sa place… Antoine réalise qu’il est loin d’être parfait niveau écologie !

Lors de l’épreuve de Marc Leroy, les élèves se retrouvent entourés de taureaux. Carla parvient enfin à briser la glace avec Rose, et des discussions écologiques sont entamées entre Antoine et les étudiants…

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : le secret de Maya !… (vidéo épisode du 4 janvier)

Ici tout commence du 2 janvier 2024 – vidéo premières minutes



Publicité





Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de myTF1