Ici tout commence du 3 janvier : Clotilde sous le choc, elle découvre que... (résumé + vidéo épisode 831 en avance)

Ici tout commence du 3 janvier 2024, résumé et vidéo extrait épisode 831 – Clotilde est encore sous le coup de sa rupture avec Joachim dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Et ce soir, elle va être choquée en découvrant que Deva s’est lourdement blessée pendant l’épreuve !

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Ici tout commence du 3 janvier 2024 – résumé de l’épisode 831

Après la rupture déchirante entre Clotilde et Joachim, la cheffe Armand est toujours vif mais Marc tente de lui apporter son soutien. C’est alors qu’ils découvrent la blessure de Deva ! Elle est allée aux urgences et a eu des points de suture à la main après s’être blessée sur l’épreuve de leur module « cuisine de l’extrême ». Clotilde est choquée et ne comprend pas que Deva ne lui ait rien dit…

Pendant ce temps, dans la cuisine sous le regard attentif de Claire Guinot, les étudiants de première année s’attaquent à la préparation d’une poule au pot. La Cheffe Guinot n’hésite pas à recadrer Carla, qui prend quelques libertés non justifiées. Cependant, Carla lâche une information qui ne passe pas inaperçue…

A L’institut, le module de Leroy et Clotilde fait débat. De retour à la case départ, Mehdi est en plein doute…

Ici tout commence du 3 janvier 2024 – vidéo premières minutes



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.