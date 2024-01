Ici tout commence spoiler : découvrez le secret de Stanislas (vidéo épisode du 5 janvier)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Billie et Laetitia vont finalement découvrir le secret de Stanislas dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, elles décident carrément de suivre le professeur de salle pour découvrir ce qu’il cache ! Et on peut dire qu’elles vont être sous le choc…











Et pour cause, contrairement à ce qu’elles soupçonnaient, Stanislas n’entretient pas du tout de liaison avec Maya, l’élève de première année. Il se rend à l’hôpital au chevet d’une jeune femme malade ! Et il se trouve qu’elle s’appelle Maya Daguet !

En sortant de sa chambre, Stanislas se trouve nez à nez avec Laetitia et Billie. Il n’en revient pas qu’elles l’aient suivi et promet de ne pas en rester là !…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 833 du 5 janvier 2024, Stanislas voit son secret dévoilé

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.