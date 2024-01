Ici tout commence du 4 janvier : David dévasté par l’aveu de Deva (résumé + vidéo épisode 832 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 4 janvier 2024, résumé et vidéo extrait épisode 832 – David va se confronter à Deva ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Il fait son mea-culpa mais ne s’attendait pas à la réponse que va lui faire Deva !…

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Publicité





Ici tout commence du 4 janvier 2024 – résumé de l’épisode 832

Dans les vestiaires de l’institut, la nouvelle épreuve de la cuisine de l’extrême fait parler les élèves. Tous se demandent ce qui les attendent et Pénélope ne révèle pas qu’elle le sait déjà… De son côté, David présente ses excuses à Deva. La jeune femme ne lui en veut pas et lui avoue qu’elle se sent beaucoup mieux depuis leur rupture, il a eu raison ! Quand elle s’en va, David est dévasté par l’aveu de Deva.

Pendant ce temps là, Claire opte pour une refonte en profondeur de ses cours. Et les doutes de Billie et Malik concernant Stanislas Duchesnay se confirment…

A LIRE AUSSI : Ici tout commence : un personnage phare va faire son retour !

Ici tout commence du 4 janvier 2024 – vidéo premières minutes



Publicité





Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de myTF1