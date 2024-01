Ici tout commence spoiler : Joachim annonce une grande nouvelle... (vidéo épisode du 16 janvier)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Entre Joachim et Clotilde, rien ne va plus à l’institut Auguste Armand dans votre série « Ici tout commence ». Mais dans quelques jours, à la grande surprise de Clotilde, Joachim va faire un pas vers elle et il va lui confier quelque chose d’important…











Dans le parc de l’institut, Clotilde croise Joachim… L’occasion pour les deux ex de discuter, et pour une fois sans se disputer ! Joachim exprime tout son soutien à Clotilde pour cette semaine exigeante. Il tient aussi à partager quelque chose de particulier avec elle… Ce qu’il a construit avec elle est précieux et il n’a pas envie de tout gâcher.

Joachim aimerait qu’ils se laissent une seconde chance ! Les paroles de son ancien compagnon semblent émouvoir Clotilde… Elle lui propose de se voir plus tard. Vont-ils se remettre ensemble ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 840 du 16 janvier 2024, Joachim revient vers Clotilde

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.