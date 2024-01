Star Academy du 11 janvier 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du jeudi 11 janvier 2024 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2023. Retour sur la journée de mercredi pour les élèves au château. Lénie se lève la première et les autres sont tous endormis quand Kendji Girac débarque au château !





Lénie est surprise et va réveiller les autres avec Kendji. Il est là pour leur donner quelques conseils sur ses chansons avant les évaluations de chant. Kendji conseille à Pierre de s’accompagner à la guitare ! Il fait ensuite répéter Héléna, puis Lénie sur « Les yeux de la mama ». Il leur conseille de la chanter plus haut, mais elles n’en ont pas envie…







Julien se fait plaisir et chante « Color Gitano » avec Kendji. Il est déçu de ne pas pouvoir faire l’évaluation. Michaël arrive au château, il remercie Kendji d’être là et les évaluations vont commencer.

Les trois élèves encore en course passent donc l’évaluation de chant devant Michaël, Adeline et Cécile. Ils doivent désigner lequel des trois sera immunisé et ira directement en demi-finale !



Lénie passe la première sur « Les yeux de la mama ». Kendji avoue avoir eu des frissons. Michaël est un peu déçu, il l’a trouvé pas assez dans le grave, il regrette qu’elle n’ait pas choisi une tonalité plus haute. Cécile l’a trouvée en dessous aussi. Adeline pense qu’elle s’est relâchée sur l’émotion.

Pierre enchaine, il a choisi « Elle m’a aimé ». Kendji dit qu’il adore son grain de voix et dit « chapeau Pierre ». Cécile parle d’une évaluation « extrêmement réussie », elle a été embarquée. Michaël trouve qu’il chante trop bien et que ça lui va super bien. Il salue ses progrès pour incarner la chanson. Adeline l’a trouvé très courageux avec la guitare.

Héléna arrive et interprète « Les yeux de la mama ». Michaël a adoré et a ressenti la gravité. Adeline a ressenti de la fougue pour la première fois, Cécile trouve qu’elle s’est réapproprié la chanson. Au château, Héléna n’est pas contente d’elle et pleure. Elle pense avoir loupé la rythmique.

Michaël, Adeline et Cécile avouent que ça va être très compliqué entre Héléna et Pierre. Pendant ce temps là, Kendji déjeune avec les académiciens.

Place ensuite au cours de chant avec Adeline, accompagnée de Michèle Laroque et Claudia Tagbo. Elle prépare le concert des Enfoirés avec Adeline. Les élèves passent un cours de chant plus détente que d’habitude avec les deux actrices.

Les élèves répètent ensuite avec Marlène et Lucie. Et avant d’aller se coucher, ils font un jeu dans une chambre.

Connexion avec le château : Michael annonce que c’est Pierre qui est immunisé ! Julien, Axel, Héléna et Lénie sont donc nominés cette semaine.

