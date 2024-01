Star Academy du 9 janvier 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du mardi 9 janvier 2024 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2023. Retour sur la journée de lundi pour les élèves au château.





Place aux évaluations de théâtre. Julien passe le premier, il tire au sort un sujet et une contrainte : Il tire le sujet : « Vous participez à un jeu télévisé pour gagner 100.000 euros », avec la contrainte de commencer et finir l’impro allongé sur le sol. Pierre parle d’un « grand moment de solitude ». Il a décroché. Michaël dit qu’il était en galère.







Publicité





Héléna enchaine. Elle tire au sort le sujet « Vous êtes le baby-sitter de 3 enfants hyperactifs dans une villa au soleil », avec la contrainte d’intégrer une chanson au choix. Elle fait rire Pierre et Michaël. Pierre l’a trouvée investie, il trouve que c’est réussi.

Axel passe ensuite avec le sujet « Vous êtes à votre premier date, un pique-nique romantique au bord de l’eau en Bretagne », avec la contrainte d’intégrer 3 bruitages au choix. Pierre trouve qu’il les a surpris, il a cassé les rythmes, ça lui a fait plaisir. Michaël parle d’une évaluation crescendo.



Publicité





Avant de passer, Lénie pleure. Elle tire au sort « Vous êtes coincé dans l’ascenseur avec votre ex », avec la contrainte d’intégrer trois mots imposés : rhinocéros, chou fleur, étoile. Pierre dit qu’elle a mis du temps à rentrer dans la situation mais après il était convaincu. Michaël reconnait qu’elle a gagné du temps.

Pierre passe le dernier sur le sujet « Vous êtes dans un bar de supporter le soir de la finale de la Coupe du Monde », avec la contrainte de jouer 3 personnages différents. Pierre trouve qu’il a réussi, il a fait vivre la situation.

Michaël Goldman vient annoncer quel élève est éliminé du marathon des évaluations et est donc déjà nominé : c’est Julien.

Place à l’annonce des invités du prime avec Marlène et Lucie : Pierre de Maere, Hoshi, Bonnie Tyler, Eloïz, MC Solaar, et les élèves auront aussi une collégiale sur « One love » de Bob Marley avec Marlene Schaff au piano (liste des chansons et pressentis).

Les élèves enchainent avec la danse avec Malika, pour leur apprendre la choré des évaluations du lendemain. Julien est quand même venu les regarder. Malika leur fait écouter la chanson de Tayc et Dadju. Et surprise pendant qu’ils répètent, Tayc débarque dans la salle de danse ! Les élèves sont choqués. Ils dansent ensemble.

Les élèves dinent ensuite avec Tayc. Ils chantent ensuite ensemble et Tayc les invite à son concert le 30 novembre 2024 à Paris et le 15 février avec Dadju. Quand Tayc s’en va, il neige sur le château ! Lénie appelle sa mère.

Les élèves se couchent, Axel avoue avoir peur d’être nommé et d’être confronté à nouveau aux votes du public.

A LIRE AUSSI : Star Academy : et le 2ème élève nominé cette semaine est… (résultat évaluations du 9 janvier)

VIDÉO Star Academy, le replay de la quotidienne du 9 janvier

Rendez-vous demain à 17h25 pour la prochaine quotidienne. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI.