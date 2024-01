Ici tout commence spoiler : Teyssier choqué, il apprend que... (vidéo épisode du 24 janvier)

Publicité





Ici tout commence spoiler – C’est un choc qui attend Emmanuel Teyssier la semaine prochaine dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». A l’occasion d’une réunion du conseil de l’institut Auguste Armand, Claire Guinot va faire une demande pour le moins osée…

En effet, elle va proposer de réintégrer Louis en tant que professeur à l’institut afin qu’il obtienne sa remise en liberté conditionnelle !











Publicité





Teyssier n’en revient pas que Louis puisse déjà sortir et surtout que la cheffe Guinot ose faire cette demande après ce que son fils a fait… Clotilde n’approuve pas non plus alors qu’Antoine et Hortense restent silencieux. Et au moment du vote, seule Rose lève la main aux côtés de Claire. Même Olivia ne soutient pas la demande de sa compagne, elle ne souhaite pas voir Louis revenir à l’institut !

A LIRE AUSSI Ici tout commence spoiler : Laetitia sous le choc face à Maïa qui… (vidéo épisode du 23 janvier)

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 845 du 23 janvier 2024, Teyssier choqué par la demande de Claire



Publicité





Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.