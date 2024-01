Star Academy du 19 janvier 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du vendredi 19 janvier 2024 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2023. Retour sur la journée de jeudi pour les élèves au château. Une journée qui a débuté par un cours de sport avec Joe et un invité de marque : le boxeur Souleymane Cissokho !





Les académiciens font donc une initiation à la boxe, ils sont très contents. Ils donnent tout et terminent épuisés. Le boxeur les félicite et leur dit de donner le meilleur d’eux-mêmes pour la dernière ligne droite.







Lucie et Marlène arrivent ensuite pour les répétitions du prime. Ils enchainent les chansons pour la première demi-finale de samedi, et notamment « Show must go on » de Queen qu’Axel et Julien interpréteront en duo.

Cours d’expression scénique avec Cécile pour Julien, afin de travailler le texte qu’il devait rédiger pour le prime. Cécile lui dit que c’est super, elle est fière de lui.



Axel enchaine lui aussi avec Cécile. Elle lui donne plein de conseils.

Héléna prépare son tableau sur « Vole » de Céline Dion. Malika lui ramène une danseuse célèbre : Yousra Mohsen. Héléna réalise que tout ce qu’elle avait imaginé pour ce tableau va devenir réalité.

Après des coups de fils à leurs proches, Axel et Julien se rendent tour à tour dans la salle du public pour le convaincre de voter pour eux sur la demi-finale.

Place ensuite à un cours avec Cécile, qui est venu avec Joseph Bouglione, qui dirige le Cirque d’Hiver. Il leur donne un cours de funambulisme et Cécile donne la contrainte de chanter en même temps.

Le soir, Axel confie à Pierre qu’il est épuisé. Et il réalise que la fin de l’aventure approche.

Rendez-vous demain à 17h25 pour la prochaine quotidienne. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI.