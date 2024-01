Ici tout commence spoilers : Stanislas avoue, Clotilde lâche Marc, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 8 au 12 janvier 2024)

Publicité





Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 8 au 12 janvier 2024 – Premier samedi de l’année et vous avez peut être déjà hâte d’en savoir plus sur ce qui vous arttend la semaine prochaine dans votre série « Ici tout commence » ? Alors c’est le moment ! En effet, comme chaque week-end, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





On peut vous dire que la semaine va être marquée par les tensions entre Clotilde et Marc.







En effet, si ces deux là ont passé la nuit ensemble, Clotilde n’assume pas… Elle annonce à Marc que ce n’était qu’une aventure d’une nuit, elle préfère que ça s’arrête là et qu’ils reprennent une relation professionnelle. Marc est déçu et c’est tendu entre eux sur le module cuisine de l’extrême ! Et Joachim est finalement déjà de retour.

Pendant l’épreuve « en apesanteur », à 7000 mètres d’altitude, David fait un malaise… Marc finit par comprendre que David est alcoolique.



De son côté, Stanislas finit par confier son secret à Laetitia… Et Claire apprend que Louis va pouvoir bénéficier d’une remise en liberté conditionnelle. Mais il va lui falloir un emploi ! Claire annonce à Olivia qu’elle espère le faire réembaucher à l’institut…

Entre Enzo et Vic, rien ne va plus ! Enzo est distant, ils ne font que se disputer… Vic est triste et finit par lâcher une bombe à sa soeur : ils n’ont jamais couché !

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 8 au 12 janvier 2024

Lundi 8 janvier 2024 (épisode 834) : Au sein de l’équipe pédagogique, les masques tombent. En cuisine, Claire pose un lapin à ses élèves. En salle, Laetitia fouine, Stanislas fulmine.

Mardi 9 janvier 2024 (épisode 835) : Pendant l’épreuve « en apesanteur », la tension grimpe… Pour obtenir gain de cause, Claire tente le tout pour le tout. Le torchon brûle entre Enzo et Vic : Billie et Tom mènent l’enquête.

Mercredi 10 janvier 2024 (épisode 836) : Entre Joachim et Leroy, le combat de coqs s’intensifie. Stanislas brise l’armure face à Laetitia. Vic se confie sur ses scènes de ménage.

Jeudi 11 janvier 2024 (épisode 837) : A L’institut, le traître est enfin démasqué. A la coloc des marais, Carla fait tourner les têtes. En cuisine, Bérénice enchaîne gaffe sur gaffe…

Vendredi 12 janvier 2024 (épisode 838) : Face à l’épreuve Road Trip, professeurs et élèves sont déboussolés. En cuisine, le cas Bérénice fait fulminer Anaïs. A la coloc, Carla crée la zizanie entre Salomé et Gaëtan.

