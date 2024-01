50mn Inside du 6 janvier : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

Publicité





50mn Inside du 6 janvier 2024, sommaire et reportages – Ce samedi et comme chaque week-end sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50mn Inside.





A suivre dès 17h50 sur TF1 puis en replay gratuit sur myTF1.







50mn Inside du 30 décembre 2023, au sommaire dans 50 mn Inside l’actu :

👑 À la Une : Prince William, qui est vraiment l’héritier de la couronne ?

🎥 En Coulisses : Plus belle la vie, ont-ils changé ?



👩 Le Portrait : Flavie Flament

« À cette époque-là, personne de parlait de ce genre de choses. » Flavie Flameent évoque le rôle qu’elle a joué dans la libération de la parole des femmes.

🎤 La Story : « Au bout de mes rêves », la promesse de Jean-Jacques Goldman

50mn Inside du 30 décembre 2023, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

🍰 Dans le secret : Palaces, concours, la guerre des galettes !

✨ Le document : Rio de Janeiro, la capitale du Réveillon !

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 17h50 sur TF1.