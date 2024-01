La meilleure boulangerie de France du 9 janvier : le sommaire, qui remportera le duel ce soir ?

Publicité





cLa meilleure boulangerie de France du 9 janvier 2024 – Deuxième numéro de la semaine pour Michel Sarran, Noëmie Honiat et Bruno Cormerais dans la saison 11 inédite de « La meilleure boulangerie de France ». Le jury continue son tour du Grand Est pour démarrer cette nouvelle saison et vous donne rendez-vous ce soir sur M6 !





Une émission à voir dès 18h30 sur M6 mais aussi en replay sur 6play







La meilleure boulangerie de France du 9 janvier 2024 : récap de la semaine et programme du jour

Pour cette première semaine de la saison, le jury est en Grand Est.

🔵 Lundi, c’est la boulangerie de Anaïs et Nicolas en Meurthe-et-Moselle qui a remporté la victoire avec la moyenne de 8,8/10 (9,5/10 pour la boutique, 9/10 pour le produit fétiche, 8/10 pour le pain signature, et 8,7/10 pour le défi du jury). Leur finger aux écrevisses a fait la différence !

🔵 Ce mardi soir, le chef Michel Sarran sera en cuisine pour revisiter un plat plein de saveurs et local : la salade au lard ! Et c’est dans le département des Ardennes que le jury découvrira deux nouveaux établissements boulangers.

En fin de semaine, le meilleur d’entre eux aura le privilège de représenter Grand Est pour peut être remporter cette saison de La meilleure boulangerie de France !



Rappel de la présentation de la nouvelle saison

Pour cette 11e saison, Bruno Cormerais et Noëmie Honiat accueillent le chef étoilé Michel Sarran. Tous les trois seront à la recherche de LA meilleure boulangerie de France. Ce nouveau trio sera bluffé par les produits boulangers présentés, mais attention, le jury exigera des artisans-boulangers des produits très créatifs aussi alléchants que succulents ! Alors, quelle boulangerie les éblouira et remportera le titre de Meilleure boulangerie de France ?