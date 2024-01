C à vous du 9 janvier 2024 : invités et sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 9 janvier 2024, invités et sommaire – Ce mardi soir sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 📌 Gabriel Attal nommé Premier ministre. On en parle avec Bruno Jeudy, directeur délégué de “La Tribune Dimanche”, et Erwan Bruckert, rédacteur en chef adjoint du service politique de “L’Express”,

🔵 📌 Froid : le cri d’alarme de la Fondation Abbe Pierre. Son délégué général, Christophe Robert, est l’invité de C à vous



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Charles Coulombeau, chef étoilé propriétaire de la “Maison dans le Parc” à Nancy

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Frédéric Lopez, pour l’émission “Notre vraie nature” diffusée ce soir à 21h10 sur France 2

🔵 🎵 Dans le live de C à vous : Le groupe Faux amis interprète le titre “Paris Morning” en live sur la scène de C à vous

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Daniel Auteuil, pour le film “Un silence” réalisé par Joachim Lafosse et en salle demain.

