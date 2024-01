« Le Morning Night » du 3 janvier 2024 : les invités de Michaël Youn ce soir sur M6

Publicité





« Le Morning Night » du 3 janvier 2024 – Michaël Youn vous donne rendez-vous ce soir sur M6 pour une nouvelle édition inédite de son « Morning Night ».





Rendez-vous ce soir dès 21h10 sur M6 et bien sûr en replay ou streaming sur 6PLAY.







« Le Morning Night » du 3 janvier 2024 : programme et invités ce soir

Quelle star repartira avec le trophée de l’émission, le « kongagne » ? Michaël Youn, accompagné de ses compères Vincent Desagnat et Benjamin Morgaine, revient ! Et deux nouvelles équipes vont s’affronter : d’un côté Jeff Panacloc, Franck Dubosc et Reem Kherici, de l’autre Mcfly, Carlito et Caroline Anglade !

Autour de nouvelles fausses pubs et de reportages inédits totalement loufoques, les candidats devront une nouvelle fois chanter, mimer et même courir pour ne pas perdre ! Le tout avec de nouveaux « tubes du greniers », des comédies musicales plus vraies que nature et beaucoup d’autres surprises !



« Le Morning Night » est de retour ce soir sur M6 et 6PLAY et quelque chose nous que l’ambiance sera plus déjantée que jamais.