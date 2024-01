Les 12 coups de midi du 14 janvier : Emilien toujours pas éliminé, l’étoile reste mystérieuse

Publicité





Les 12 coups de midi du 14 janvier 2024, 111ème victoire d’Emilien – Emilien a signé une 111ème victoire ce dimanche midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi ». Le Maître de Midi semble plus que jamais imbattable et on peut vous dire qu’il n’est pas prêt d’être éliminé !

Avec 1.000 euros remportés aujourd’hui, la cagnotte d’Emilien totalise 526.787 euros de gains et cadeaux.











Les 12 coups de midi du 14 janvier 2024, rien de plus sur l’étoile mystérieuse

Sur l’étoile mystérieuse, pas de nouvel indice. On n’a toujours : un stade de football américain en photo de fond, une tronçonneuse et un sac à main. Vers qui ces indices mènent-ils ? Mystère…

Indices présents sur cette étoile : un stade de football américain, une tronçonneuse, un sac à main

Noms proposés pour cette étoile : Gad Elmaleh, Mika

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 14 janvier

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce dimanche midi, retrouvez la en replay directement sur myTF1



