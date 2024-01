Plus belle la vie du 17 janvier 2024 : Djawad dans de sales draps (résumé + extrait vidéo épisode 8 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 17janvier 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 8 de PBLV – On peut dire que Djawad est dans de sales draps aujourd’hui dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie, encore plus belle ».

Un épisode inédit à découvrir dès 13h40 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











« Plus belle la vie, encore plus belle » du 17 janvier 2024 – résumé de l’épisode 8

Tout accuse d’Djawad Sangha dans l’affaire de l’empoisonnement de Francesco. Et son récent emploi dans une animalerie ne va pas l’aider puisque Patrick a appris que les collyres pour chiens contiennent de l’atropine ! Tout est coontre lui. Serait-il impliqué aux côtés d’Estelle ? Ariane et Samuel décident de lui rendre une petite visite pour éclaircir la situation…

Estelle se trouve confrontée à l’incertitude, prise entre la jalousie de Francesco et la pression exercée par la police.

À la résidence, Yolande insiste pour réunir malgré eux Jules et Morgane. Et pendant ce temps, Babeth et Patrick expriment leur inquiétude concernant la santé de Léa, tout en se préoccupant de la propreté de l’appartement…



VIDÉO Plus belle la vie du 17 janvier 2024 – extrait vidéo

