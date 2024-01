N’oubliez pas les paroles du 12 janvier : Jean-Baptiste démarre fort

Publicité





N’oubliez pas les paroles du 12 janvier 2024, 2 victoires pour Jean-Baptiste – C’est la valse des maestros cette semaine dans le jeu musical de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». Ce soir, Jean-Baptist est devenu maestro et a signé deux victoires. Et on peut dire qu’il démarre fort puisqu’il a déjà 21.000 euros de gains en 2 victoires !











N’oubliez pas les paroles du vendredi 12 janvier, Jean-Baptiste signe 2 victoires

Dans le détail ce vendredi dans « N’oubliez pas les paroles », Jean-Baptiste a remporté 1.000 euros sur la première émission et 20.000 euros sur la seconde. Il sera de retour samedi soir pour tenter de conserver son micro d’argent !

N’oubliez pas les paroles du 12 janvier, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de vendredi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.