Un si grand soleil spoilers : Akim tue Guilhem, Maéva plante Robin, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 15 au 19 janvier 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 15 au 19 janvier 2024 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment puisque Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





On peut vous dire que c’est un drame qui vous attend à Montpellier ! En effet, alors qu’Estelle va quitter Guilhem, celui-ci ne va pas l’accepter et va partir totalement en vrilles… En voyant Akim sortir de chez Estelle, il va devenir fou et rentrer de force chez elle en l’insultant. Il va se saisir de l’arme d’Estelle et la menacer ! Quand Akim vient à la rescousse, ça tourne mal. Guihem tire sur Akim, qui riposte. L’avocat s’effondre… A l’hôpital, Alain ne peut rien faire et annonce à Johanna et Elisabeth que Guilhem est mort !

Akim va se retrouver mis en examen et va avoir l’IGPN sur le dos. Il va falloir que la légitime défense soit démontrée pour qu’il puisse être tiré d’affaire… Mais Johanna ne croit pas en la version d’Akim et compte bien le faire payer pour la mort de son oncle.



Publicité





De son côté, Maéva est au pied du mur. Tom lui dit que si elle part en Egypte avec Robin, ça sera fini entre eux. Maéva est tiraillée mais au dernier moment, elle plante Robin à l’aéroport ! Elle retrouve Tom et ils s’embrassent…

Un si grand soleil spoilers les résumés du 15 au 19 janvier 2024

Lundi 15 janvier 2024, épisode 1317 : Les problèmes s’accumulent pour Jade au point que ça devient de plus en plus compliqué pour elle de trouver une issue. Quant à Akim, pourra-t-il encore continuer de camper sur ses positions ?

Mardi 16 janvier 2024, épisode 1318 : Alors qu’Elise s’enfonce dans ses certitudes, Alex cherche désespérément une autre voie. Mais de son côté, Guilhem doit faire face à un obstacle inattendu. Jusqu’où sera-t-il prêt à aller par amour ?

Mercredi 17 janvier 2024, épisode 1319 : Alors qu’Akim est dans la tourmente, Maéva se retrouve face à un choix difficile.

Jeudi 18 janvier 2024, épisode 1320 : Tandis que Johanna doit surmonter une terrible épreuve, Maéva se décide à faire un choix.

Vendredi 19 janvier 2024, épisode 1321 : Margot et Johanna s’opposent violemment. Pendant ce temps, Alex fait une avancée importante dans son enquête.

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoiler : Akim mis en examen pour le meurtre de Guilhem (vidéo épisode du 18 janvier 2024)

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce du 15 au 19 janvier 2024

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.