Plus belle la vie du 11 janvier 2024 : la police arrête le suspect (résumé + extrait vidéo épisode 4 en avance)

Plus belle la vie du 11 janvier 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 4 de PBLV – Qu’est-ce qui vous attend aujourd’hui dans l’épisode 4 de « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Francesco sort du coma tandis que grâce à sa soeur, le principal suspect va être arrêté.

Un épisode inédit à découvrir dès 13h40 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











« Plus belle la vie, encore plus belle » du 11 janvier 2024 – résumé de l’épisode 4

Les forces de l’ordre ont des suspicions envers un individu en tant que premier suspect. Et grâce à Sylvia, ils vont réussir à le retrouver et l’arrêter. Du côté du Mistral, la terrasse n’est toujours pas remplie… Barbara, Thomas et Killian bénéficient du soutien des résidents du quartier.

Après plusieurs jours dans le coma, Francesco reprend enfin connaissance. Estelle, à ses côtés, lui rapporte tous les événements récents survenus au Mistral. A la résidence, Yolande accueille sa nièce.

Au cabinet médicale, Gabriel et Léa se retrouvent face à un nouveau personnage… Jennifer Maseron, secrétaire médicale, s’empare des lieux sans même consulter les deux médecins. Riva et Nebout se voient contraints de reconnaître que l’aide de Jennifer n’est pas superflue.



VIDÉO Plus belle la vie du 11 janvier 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur myTF1 en cliquant ici.

Plus belle la vie, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.