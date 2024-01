Star Academy : immunité, nominations, le programme ce jeudi 11 janvier

Publicité





Star Academy, nominations semaine 10 – C’est ce jeudi que l’on va avoir le verdict du marathon des évaluations à la Star Academy. Qui remportera l’immunité et ira directement en demi-finale ? Qui sera nominés aux côtés de Julien et Axel ?





Les académiciens attendent le verdict des professeurs avec impatience depuis la fin des évaluations de chant hier.







Publicité





Rappelons que cette semaine, les évaluations ont eu lieu en trois temps. Lundi, ils ont tous participé à l’évaluation de théâtre, à l’issue de laquelle Julien a été jugé moins bon et a donc été nominé. Mardi, c’était l’évaluation de danse. Ça s’est joué à une petite erreur sur la chorégraphie, c’est Axel qui a été nominé. Mercredi, Héléna, Lénie et Pierre ont chanté devant Michaël, Adeline et Cécile. Sur une chanson de Kendji Girac, ils ont tout donné pour remporter l’immunité.

Les nominations annoncées ce jeudi

En attendant le verdict cet après-midi, la journée commencera à 9h au château. Les élèves peuvent se reposer après ce marathon d’évaluations et ils débuteront ce jeudi à 9h avec un cours de théâtre avec Pierre. Ils auront ensuite des répétitions pour le prime avec Marlène et Lucie.



Publicité





Après le déjeuner, grande pause et galette des rois au programme. Selon nos informations, c’est avec Miss France 2024 qu’ils partageront une galette des rois ! A 16h, ce sera expression scénique avec Cécile. Et la journée se terminera avec la danse avec Malika pour le prime.

Le directeur, Michaël Goldman, viendra leur annoncer l’identité de l’élève immunisé et des nominés. Une annonce qui devrait avoir lieu dans l’après-midi au château mais que l’on découvrira qu’en fin de quotidienne ce soir !

A LIRE AUSSI : Star Academy : les duos et chansons du 11ème prime du 13 janvier (répartition des titres)