Plus belle la vie spoilers : le vrai visage de Francesco, Ariane face à son passé, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo PBLV du 22 au 26 janvier 2024)

Plus belle la vie spoilers et résumés en avance du 22 au 26 janvier 2024 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre feuilleton de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Alors que la série culte sera relancée dès lundi à 13h40 sur TF1, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





Et on peut déjà vous dire qu’Estelle va finalement être libérée, grâce à Luna et Djawad.







La jeune femme ressort bouleversée et Francesco ne compte pas lui avouer qu’il s’est empoisonné tout seul… Il va révéler son vrai visage en devenant violent avec Estelle. Face à cette jalousie étouffante qui va beaucoup trop loin, la jeune femme se rapproche de Djawad.

A la résidence, Jules et Morgane s’allient pour se venger de Yolande. Ils lui font croire que Jules a un crush sur elle !…



De son côté, Ariane se retrouve face à son passé. Sa fille Zoé réapparait 16 ans après qu’Ariane ait accouché sous X. Ariane est bouleversée et totalement perdue.

Plus belle la vie spoilers, les résumés pour la semaine du 22 au 26 janvier 2024

Lundi 22 janvier 2024, épisode 11 : Tout le Mistral vient en aide à Estelle face à un Francesco impuissant, qui semble s’être mis sa sœur à dos. Boher veut se racheter aux yeux de Léa. Ariane se fait voler son portefeuille par une mystérieuse jeune fille.

Mardi 23 janvier 2024, épisode 12 : Luna et Thomas aident Djawad à récupérer un indice qui pourrait bien changer la donne. Boher a bien du mal à concilier vie professionnelle et vie privée. Une histoire d’amour inattendue semble naître à la résidence.

Mercredi 24 janvier 2024, épisode 13 : Estelle a un rendez-vous de la plus haute importance pour prouver son innocence, et ne se doute pas qu’elle est suivie de près. Jules et Morgane mettent fin à leur canular, plus complices que jamais. Ariane, quant à elle, se confie à un vieil ami.

Jeudi 25 janvier 2024, épisode 14 : Les évènements de la veille amènent Estelle vers une prise de conscience. Ariane tente quant bien que mal de faire connaissance avec Zoé. La situation de Steve devient critique.

Vendredi 26 janvier 2024, épisode 15 : L’enquête policière active une piste inattendue. Face à Estelle, Francesco montre son vrai visage. Nisma est quant à elle témoin des difficultés de Steve. Pour Patrick, l’heure est à l’improvisation pour retrouver Babeth.

VIDÉO Plus belle la vie, la bande-annonce du 22 au 26 janvier 2024

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…