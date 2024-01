« Rendez-vous royal » : votre téléfilm ce 17 janvier sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Rendez-vous royal » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 17 janvier 2024 – Ce mercredi et comme chaque après-midi sur TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Rendez-vous royal ».





A suivre dès 14h05, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Rendez-vous royal » : l’histoire, le casting

Catalina, une jeune cheffe californienne, est envoyée en Irlande, cuisiner pour une famille de riches aristocrates pendant une semaine. En arrivant sur place, elle découvre que c’est James, un garçon avec qui elle a eu une brève histoire d’un soir, qui l’a fait venir. Gênée, elle envisage de repartir, mais décide de ne pas passer à côté de l’opportunité de créer du contenu pour son prochain livre de recettes sur le thème du voyage. James lui révèle qu’il est en réalité Lord James, un marquis, et qu’il l’a engagée car sa grand-mère, la duchesse, vient passer la semaine dans leur château, avec la ferme intention de le vendre. James espère que la fraîcheur de la cuisine de Catalina convaincra sa grand-mère de conserver le château. Rory, le maître de maison, n’est pas enchanté par la présence de Catalina, mais il tombe rapidement sous son charme.

Avec : Isabella Gomez (Catalina), Ruairi O’Connor (James), Ronan Raftery (Rory), Dearbhla Molloy (La duchesse)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Une New-Yorkaise à la montagne ».

« Une New-Yorkaise à la montagne » : l’histoire et le casting

Kate Daniels est journaliste free-lance dans un magazine new-yorkais. Elle se voit confier l’interview de l’auteur qu’elle vénère. Malheureusement, c’est au Canada et elle a horreur de voyager. A la clé aussi, un poste de journaliste salariée qu’elle voudrait obtenir. Elle part donc avec Jayne, sa meilleure amie photographe. Noah et Simon, les propriétaires de la maison d’hôtes où elles séjournent leur demandent de les aider à mettre au point une visite guidée, trois jours d’aventures dans les montagnes.

Avec : Jen Lilley (Kate Daniels), Chris McNally (Noah), Amy Groening (Jayne), Rodrigo Beilfuss (Simon)