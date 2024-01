Star Academy : Axel, Djébril, Héléna et Pierre nominés, qui doit rester ? (SONDAGE)

Publicité





Star Academy 2023 nominations semaine 9, sondage – C’est ce soir qu’ont été annoncés les nominés de la neuvième semaine de la Star Academy. A quelques jours du prime spécial carte blanche, quatre élèves sont nominés cette semaine et désormais, seuls les téléspectateurs votent.





Michael Goldman, le directeur, était au château cet après-midi pour annoncer aux élèves le verdict des professeurs.







A l’issue des évaluations de mardi matin, ils ont choisi d’immuniser Lénie et Julien. Axel, Djébril, Héléna et Pierre sont donc nominés et en danger cette semaine. L’un d’eux sera éliminé à l’issue du prime de samedi soir et ne rentrera pas au château !

Sondage Star Academy nominations semaine 9, qui doit rester ?

Qui doit rester au château ?

Axel Djébril Héléna Pierre Résultats Vote

