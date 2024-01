Un si grand soleil du 4 janvier : une demande en mariage... (résumé et vidéo épisode 1311 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 4 janvier 2024, spoiler résumé de l'épisode 1311 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes déjà impatient d'en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l'épisode du jeudi 4 janvier 2024..





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Guilhem et Estelle ont passé la nuit ensemble. Guilhem lui fait un café et lui demande s’ils vont se revoir. Elle lui dit qu’évidemment et elle l’embrasse. Elle n’avait pas prévu ce qui s’est passé mais elle ne regrette pas, elle se sent bien avec lui. Guilhem avait imaginé ce moment et c’est au delà de ses espérances.

Yann est chez sa psy, il culpabilise toujours d’avoir mis Johanna en danger. Il lui dit que cette fois il ne s’en serait pas remis si Johanna était morte. Elle lui dit qu’il doit s’occuper de cette culpabilité, c’est un ressenti émotionnel et souvent pas en lien avec la réalité de la situation. Rationnellement, il n’est pas responsable ni pour Alexandra ni pour Johanna. Il doit travailler là dessus pour avancer. Yann pense qu’il n’a pas la force mais elle lui dit que si.



Au cabinet, Johanna demande à Margot si elle a vu Guilhem, elle n’arrive pas à le joindre. Elle pense qu’il y a une femme derrière son retard, il arrive rayonnant. Margot confronte Guilhem, elle lui demande s’il est amoureux et il confirme avoir passé la nuit avec une femme incroyable.

Yann vient parler au père de Mélanie pour lui dire que le carnet était un faux. Ils ont été manipulés. Il lui dit que Pierre n’a jamais harcelé sa fille et n’a jamais voulu tuer sa femme. Tout ça est injuste mais ils doivent l’accepter. Il le remercie d’être venu lui dire tout ça.

Guilhem prévient Claudine qu’il ne pourra pas l’accompagner à Los Angeles. Elle lui reproche d’annuler deux semaines avant de partir, elle comptait sur lui. Mais il lui dit qu’il ne peut vraiment pas, sur motif personnel. Elle ne comprend pas. Il lui conseille de lâcher du leste elle aussi et s’en va !

Yann vient dire au revoir à Alex sur sa tombe. Il lui promet qu’il va se battre pour être heureux et il lui remet son alliance. Il va tourner la page.

Becker est avec Hugo, et Alex. Yann appelle, il veut reprendre le travail. Il lui dit que ça tombe bien, il manque à ses camarades et ils l’attendent demain matin.

Margot rédige un mail pour Akim, mais elle peine à trouver les mots. Pendant ce temps là, Guilhem se promène avec Estelle. Il lui dit qu’il est prêt à s’engager et la demande en mariage ! Elle est très surprise et il lui dit qu’il l’aime.

Margot vient voir Akim, qui n’a pas envie de lui parler. Il finit par accepter de l’écouter, Margot fait son mea-culpa. Elle pense à lui tout le temps. Ils s’embrassent et finissent chez Margot !

Yann et Johanna se retrouvent. Yann lui annonce qu’il va reprendre le travail, il a besoin de reprendre une vie normale. Il lui propose d’aller marcher. Il se lance et lui demande si elle aurait envie de faire un bébé ! Elle lui dit oui immédiatement avec un grand sourire !

