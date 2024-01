Star Academy du 3 janvier 2024 : nominations, résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du mercredi 3 janvier 2024 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2023. Retour sur la journée de mardi au château. Une journée marquée par les évaluations. Au réveil, les élèves sont stressés.





Ils vont en salle de danse et découvrent les trois thèmes au choix : Liberté, Céline ou Love. Ils décident à l’unanimité de choisir Love. Ils ouvrent la boite et découvrent les chansons : « Je t’aimais, je t’aime, je t’aimerai » de Francis Cabrel, « Je t’aime » de Lara Fabian, et « Bleeding love » de Leona Lewis.







Ils ont ensuite 1h30 pour choisir une chanson et la préparer. Place ensuite aux évaluations. Julien passe le premier sur « Je t’aimais, je t’aime, je t’aimerai » de Francis Cabrel, il a le droit aux paroles mais ne les prend pas. Il fait ensuite le tirage au sort de la danse, il choisit de danser sur « Someone you loved » de Lewis Capaldi. Michaël l’a trouvé dans l’interprétation et salue le fait qu’il est toujours à 100%. Malika salue sa progression en danse, et Cécile parle d’une évaluation très réussie, elle a été bluffée par la danse. Adeline regrette qu’il reste dans sa zone de confort vocale.

Djébril y va ensuite sur « Je t’aime » de Lara Fabian. Il tire au sort deux chansons pour la danse et décide de danser sur « Chandelier » de Sia. Adeline a aimé son attitude positive, mais elle a noté pas mal d’erreurs techniques sur le chant. Michaël a adoré sa danse, sur le chant il trouve ça réussi mais avec un manque de laché prise. Malika a trouvé sa danse fantastique.



Héléna passe sur « Je t’aimais, je t’aime, je t’aimerai » de Francis Cabrel. Pour la danse, elle opte pour « Because of you » de Kelly Clarkson. Elle repart pas du tout contente d’elle. Adeline adore son timbre mais elle aimerait qu’elle aille plus les chercher. Elle note des problèmes d’articulation. Cécile est d’accord, le début n’était pas là. Malika trouve que c’est une jolie danseuse. Pierre a trouvé le chant timide mais a adoré la danse. Michaël note une mauvaise mélodie et un mauvais tempo mais ce n’était pas complètement à côté.

Axel a choisi « Je t’aime ». Pour la danse il choisit « Watermelon sugar ». Il ressort très content de lui. Cécile pense que c’est un bon choix de chanson mais note un manque d’interprétation, elle parle d’une prestation juste vocale. Elle a beaucoup aimé la danse, tout comme Malika. Adeline pense qu’il manque d’audace. Michaël trouve qu’il a fait un effort d’interprétation, il parle d’une éval hyper réussie vis à vis de ses progrès mais pas meilleure que les autres.

Pierre passe sur « Je t’aimais, je t’aime, je t’aimerai » de Francis Cabrel. Il choisit de danser sur Olivia Rodrigo. Michaël affirme que c’est la plus mauvaise évaluation de Pierre, des erreurs même si sa voix les fait presque oublier. Il ne l’a pas trouvé là sur l’interprétation. Cécile est d’accord. Ils notent des progrès en danse. Adeline aimerait que Pierre montre une fragilité. Michaël pense qu’il le font se reposer sur ses acquis.

Lénie passe la dernière sur « Je t’aime ». Elle danse ensuite sur « Shake it off » de Taylor Swift. Cécile trouve qu’elle a totalement réussi son évaluation, elle a adoré son interprétation. Michaël la trouve super forte et dit qu’elle n’a quasiment plus de point faible.

Place ensuite au cours de chant avec Adeline. Elle leur débrife les évaluations. Pour Julien, elle aimerait qu’il se salisse un peu plus, à la manière de Pierre. Elle les fait tous retravailler les chansons pour qu’ils comprennent ce qu’il fallait faire.

Les élèves répètent ensuite encore une fois pour les choix de chansons pour le prime avant l’arrivée de Marlène et Lucie. Ils peinent à désigner qui fera « Ti Amo ».

Les choix définitifs sont : Héléna chantera avec Anggun « La neige au Sahara », Djébril avec Eddy de Pretto sur « Kid », Axel avec Umberto Tozzi sur « Te Amo », Julien avec Claudio Capeo sur « Un homme debout », Lénie avec Camille Lellouche sur « N’insiste pas » avec Lénie, et Pierre chantera avec Raphaël sur « Caravane ». Marlène et Lucie donne ensuite de nouveaux choix aux élèves, ils vont pouvoir préparer des surprises pour ce prime. Et elles leur donnent une caméra pour se filmer. Si les images sont assez bien, ça sera monté pour le prime.

Connexion avec le château pour l’annonce de Michaël Goldman. Les professeurs ont choisi d’immuniser Lénie et Julien. Axel, Djébril, Héléna et Pierre sont donc nominés cette semaine.

