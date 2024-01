Star Academy du 13 janvier : le 11ème prime ce soir sur TF1, qui sera éliminé ? (VIDÉO)

Publicité





Star Academy du 13 janvier 2024, le prime 11 ce soir sur TF1 – Nikos Aliagas vous donne rendez-vous ce samedi soir sur TF1 pour le dixième prime de la Star Academy 2023. Après l’élimination de Djébril la semaine dernière, ce soir un neuvième académicien sera éliminé et ne retournera pas au château !





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1.







Star Academy du 13 janvier 2024, le programme du prime 10

Ce soir, c’est le onzième prime de la Star Academy. C’est la dernière ligne droite avant les demi-finales ! Les élèves seront ce soir aux côtés de Pierre de Maere, Hoshi, Bonnie Tyler, Eloïz, et MC Solaar.

Les nominés – Axel, Héléna, Julien et Lénie – sont en danger et l’un d’eux sera éliminé ce soir, aux portes des demi-finales. Les trois élèves qui seront sauvés rejoindront Pierre en demi-finale et auront le privilège d’enregistrer un single !



La liste des chansons de ce prime

Avec les artistes invités :

– Pierre de Maere « Un jour je marierai un ange » avec Axel

– Hoshi « Amour censure » avec Héléna

– Bonnie Tyler « Total Eclipse of the Heart » avec Lénie

– Eloïz « Hey Bro » avec Julien

– MC Solaar « Caroline » avec Pierre

Les solos :

– Pierre « Pour que tu m’aimes encore » de Céline Dion

– Axel « Fan » de Pascal Obispo

– Julien « La quête » de Jacques Brel

– Héléna « Memory » de Barbra Streisand

– Lénie « Baby on more time » de Britney Spears

Tous ensemble :

– collégiale sur « One love » de Bob Marley avec Marlene Schaff au piano«

