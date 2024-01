The Floor, à la conquête du sol : 3ème numéro ce soir sur France 2, qui ira en finale ? (13 janvier 2024)

Publicité





« The Floor, à la conquête du sol » du 13 janvier 2024 – Ce samedi soir à la télé, Cyril Féraud vous donne rendez-vous sur France 2 pour troisième numéro de son jeu « The Floor, à la conquête du sol ». Pour ce nouvel épisode, ils ne sont plus que 50 candidats encore en course et en fin de soirée ils ne seront plus que 25 !





Rendez-vous à partir de 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV.







The Floor, à la conquête du sol, présentation du jeu

Dans The Floor, à la conquête du sol, les participants vont se défier chaque semaine dans des face-à-face, tout en images. Leur objectif ? Conquérir la totalité du sol pour repartir avec le jackpot !

Sur le sol, chaque candidat est propriétaire d’une case correspondant à une catégorie qu’il pense bien connaître. Cinéma, sport, géographie, télévision, nature, cuisine, politique… tous les domaines sont représentés.



Lorsqu’il est sélectionné, un candidat peut défier le propriétaire de l’une des cases voisines sur sa propre catégorie. Après chaque face-à-face, le perdant est immédiatement éliminé. Le vainqueur, lui, remporte la case de son adversaire et étend son territoire sur le sol.

Stratégie, connaissances, mais aussi patience et endurance… qui réussira à garder son sang-froid ? Qui parviendra à enchaîner les victoires ?

À l’issue de plusieurs semaines de compétition, le candidat qui aura conquis la totalité du sol remportera 100 000 euros et sera le grand vainqueur de cette première saison ! Plus qu’un simple jeu, c’est une véritable aventure qui commence…

Préparez vous pour le premier numéro de « The Floor, à la conquête du sol » ce soir dès 21h10 sur France 2 et en replay sur France.TV