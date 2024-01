Star Academy du 20 janvier 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du samedi 20 janvier 2024 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2023. Retour sur la journée de vendredi pour les élèves au château. Une journée qui débute sur le plateau du prime pour les répétitions.





Marlène s’occupe de l’échauffement vocal des demi-finalistes. Axel les rejoint, il revient d’un rendez-vous chez l’ophtalmo pour porter des lentilles.







Les élèves font la connaissance d’Olivia Ruiz, avec qui ils vont chanter un medley sur le prime. Ils répètent tous ensemble, Olivia est émue d’être là.

Héléna répètent son tableau sur « Vole », c’est comme elle l’a imaginé et les autres élèves adorent. Pierre rencontre ensuite Didier Barbelivien. Il dit à Pierre qu’il le trouve exceptionnel et que s’il était encore producteur il l’aurait fait signer tout de suite ! Ils répètent ensuite « La rivière de notre enfance ».



Axel et Julien répètent « Show must go on » de Queen. Pendant ce temps là, Pierre et Héléna sont rentrés au château. Héléna décide de faire un gâteau au chocolat.

Les répétitions se poursuivent pour Julien et Axel, sur « Mon frère ». Lucie leur explique qu’il lui manque l’intention.

Pierre et Héléna démoulent le gâteau et inscrivent les prénoms de tous les élèves sur des bougies. Surprise pour le retour de Julien et Axel, ils expliquent que c’est un gâteau d’au revoir. Ils ont prévu des petits papiers à tirer au sort avec les prénoms des académiciens pour se remémorer des souvenirs ensemble.

Axel appelle sa meilleure amie. Axel et Julien font ensuite leurs bagages.

VIDÉO Star Academy, le replay de la quotidienne du 20 janvier

Rendez-vous ce soir à 21h10 pour le prime et demain à 16h05 pour la prochaine quotidienne. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI.