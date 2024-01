Publicité





20h30 le samedi du 20 janvier 2024 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse – C’est un numéro inédit de « 20h30 le samedi » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Aujourd’hui, ce numéro s’intitule « Pris au piège ».





« 20h30 le samedi » du 20 janvier 2024 : les reportages

Cet épisode de « 20h30 le samedi », animé par Laurent Delahousse, explore les parcours de l’acteur Robert De Niro et de Chico, l’un des membres fondateurs des Gipsy Kings, tous deux confrontés aux remous d’événements historiques.

Le jour où > Robert De Niro a été confondu avec un membre des Brigades rouges

À l’aube de ses 80 ans, Robert De Niro demeure l’incontournable parrain du cinéma américain, comptant cinquante années de collaboration avec le réalisateur Martin Scorsese. De ses scènes mémorables dans Taxi Driver à son face-à-face intense avec Al Pacino dans Heat, dirigé par Michael Mann, De Niro a marqué l’histoire du cinéma.

Le secret de sa réussite réside dans sa capacité à se fondre dans ses personnages plutôt que de simplement leur ressembler. Cependant, c’est lors de la promotion du film Raging Bull en Italie que la frontière entre fiction et réalité s’est véritablement estompée. L’acteur de renom a été confondu avec un membre des Brigades rouges, un groupe d’activistes ayant semé la terreur à la fin des années 1970 en Italie. De Niro s’est même retrouvé pourchassé par la police, offrant un moment où la vie réelle a rencontré l’illusion cinématographique.



Actu > Chico le Gipsy, le Mossad et le pardon

Le dénouement de cette épreuve aurait pu revêtir une tragédie bien plus sombre. Chico Bouchikhi, l’un des membres fondateurs des Gipsy Kings, s’est retrouvé malgré lui au cœur de la « grande Histoire ». En 1972, lors des Jeux olympiques de Munich, onze athlètes israéliens furent tués au cours d’une prise d’otages. Le Mossad a alors entrepris de traquer à l’échelle mondiale le groupe palestinien responsable de l’attentat. Malheureusement, cette traque a connu un dérapage : l’un des frères de Chico Bouchikhi a été confondu avec le chef de l’organisation terroriste et a été assassiné.

Vingt ans plus tard, Chico a été convié par l’Unesco à donner un concert en l’honneur de l’anniversaire des accords de paix d’Oslo. Parmi les spectateurs figuraient Yasser Arafat et Simon Perez…

Bonus > Robert De Niro, sans concession

Lors de la cérémonie de remise des prix de la 33e édition des Gotham Awards, l’acteur américain a été pris de court en découvrant que son discours avait été édulcoré. En réaction, il a exprimé son mécontentement de manière franche et sans concession, en lançant des propos particulièrement forts à l’encontre de l’ancien président américain, Donald Trump, qui était de nouveau en campagne.

