Star Academy du 20 janvier : la 1ère demi-finale ce soir sur TF1, qui sera éliminé ? (VIDÉO)

Star Academy du 20 janvier 2024, la première demi-finale ce soir sur TF1 – Nikos Aliagas vous donne rendez-vous ce samedi soir sur TF1 pour le prime de la première demi-finale de la Star Academy 2023. Après l’élimination de Lénie la semaine dernière, ce soir on connaitra le nom du premier finaliste !





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1.







Star Academy du 20 janvier 2024, le programme du prime 10

Ce soir, c’est le douzième prime de la Star Academy. C’est première demi-finale, qui oppose Axel à Julien ! Les élèves seront ce soir aux côtés de Olivia Ruiz, Marc Lavoine, Zaho de Sagazan, Zara Larsson, et Didier Barbelivien.

Axel et Julien sont en danger et l’un d’eux sera éliminé ce soir, aux portes de la grande finale. Celui qui aura eu le plus de votes du public sera finaliste de la Star Academy 2023 !



La liste des chansons de ce prime

Avec les artistes invités :

– Les élèves feront un medley avec Olivia Ruiz : « La femme chocolat », « Elle panique », et « Je traine des pieds »

– Axel chantera avec Zaho de Sagazan « La symphonie des éclairs »

– Julien chantera avec Marc Lavoine « Chère amie »

– Héléna chantera avec Zara Larsson « Lush life »

– Pierre chantera avec Didier Barbelivien « La rivière de notre enfance »

Les duos des demi-finalistes

– Axel et Julien feront un duo sur « Mon frère » de la comédie musicale « Les 10 commandements »

– Axel et Julien chanteront aussi « Show must go on » de Queen

Les solos :

– Julien chantera en solo « Formidable » de Stromaé

– Axel interprètera « I have nothing » de Whitney Houston

– Héléna aura un tableau sur « Je vole » de Céline Dion

Tous ensemble :

– ouverture du prime sur « Je ne suis pas un héros » de Daniel Balavoine

– collégiale sur « Et Moi Je Chante » de Gérard Lenorman

VIDÉO Star Academy du 20 janvier, la bande-annonce

Star Academy 2023, sondage de la demi-finale 1