Star Academy du 24 janvier 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Star Academy, résumé de la quotidienne du mercredi 24 janvier 2024 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2023. Retour sur la journée de mardi au château. Pierre est le premier levé et répète ses évaluations, il est confiant sur sa chanson mais pas sur le reste.





Place aux évaluations. Héléna passe la première. Elle chante « Si j’étais une autre » de Shaby, pour rendre hommage à Marie-Maud qui l’avait chantée lors de sa première évaluation. Mais elle avoue qu’elle ne connaissait pas cette chanson avant. Elle danse ensuite sur « Glimpse of Us » de Joji. Pour sa scène de théâtre, Julien la rejoint en tant qu’acteur. Elle a choisi de raconter la Star Ac version western.







Pierre l’a trouvée très pro et salue le travail sur le théâtre. Malika trouve qu’en danse elle s’affirme de plus en plus, elle a trouvé ça super. Sur le chant, Adeline a été émue et note des progrès. Mais elle a noté des problèmes de justesse. Michaël a trouvé son choix de chanson courageux malgré les faussetés. Mais pour le théâtre il regrette son choix d’être une voix off. Cécile a trouvé que sa voix était dans l’émotion mais son corps n’y était pas.

Place ensuite à Pierre, qui reprend « Impossible » de James Arthur, en dédicace à l’artiste avec lequel il a partagé un duo en tout début d’aventure. Pour la danse, il a choisi « Sad » de XXXTentacion. Julien rejoint ensuite Pierre pour la partie théâtre, également en mode western. Ça fait beaucoup rire les profs ! Cécile note son travail sérieux, mais elle l’a trouvé à bout de souffle sur le chant. Michaël a trouvé aussi qu’il ne respirait pas mais il s’en sort. Adeline a aimé son énergie. Malika se dit épatée par sa danse. Et Pierre a trouvé que le théâtre était très bien.



Place ensuite au cours de chant avec Malika. Elle les fait bien travailler avant le retour de Michaël Goldman. Le directeur annonce que c’est Pierre qui a remporté l’avantage ! Et il l’emmène directement dans son bureau pour lui annoncer de quoi il s’agit. Il doit choisir une chanson pour un duo avec Héléna dans une liste. Pierre hésite et finit par choisir « In the stars ».

Pierre revient au château et il annonce son choix à Héléna.

Lucie et Marlène arrivent pour travailler les chansons du prime. Elles commencent sur le medley de Gims. Héléna et Pierre ont beaucoup de travail et de chansons à apprendre.

