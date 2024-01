C à vous du 24 janvier 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 24 janvier 2024, invités et sommaire – Ce mercredi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 📌 Situation internationale, remaniement, agriculteurs en colère… François Hollande, ancien président de la République, est l’invité de C à vous

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Juan Moncalvo, chef du restaurant “Au Petit Riche” à Paris



🔵 🎵 Dans le live : Marine Chagnon interprète le titre “On me nomme Hélène la blonde” en live sur la scène de C à vous

🔵 Dans la suite de C à vous : Christophe Dechavanne pour le livre “Sans transition” qui sort aujourd’hui; et Joël Pommerat pour la pièce de théâtre “Contes et légendes”

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 24 janvier 2024 à 19h sur France 5.