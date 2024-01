Star Academy du 27 janvier : la 2ème demi-finale ce soir sur TF1, qui sera éliminé ? (VIDÉO)

Publicité





Star Academy du 27 janvier 2024, la première demi-finale ce soir sur TF1 – Nikos Aliagas vous donne rendez-vous ce samedi soir sur TF1 pour le prime de la seconde demi-finale de la Star Academy 2023. Après l’élimination d’Axel et la qualification de Julien la semaine dernière, ce soir on connaitra le nom du second finaliste !





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1.







Star Academy du 27 janvier 2024, le programme du prime 10

Ce soir, c’est le treizième prime de la Star Academy. C’est seconde demi-finale, qui oppose Héléna à Pierre ! Les élèves seront ce soir aux côtés de Gims, Lara Fabian, Sophie Ellis-Bextor, David Hallyday et Woodkid.

Héléna et Pierre sont en danger et l’un d’eux sera éliminé ce soir, aux portes de la grande finale. Celui qui aura eu le plus de votes du public sera finaliste de la Star Academy 2023 face à Julien !



La liste des chansons de ce prime

Avec les artistes invités :

– Les élèves feront un medley avec Gims : « Brisé » pour Julien, et Héléna et Pierre sur « Est-ce que tu m’aimes ? »

– Lara Fabian en duo avec Héléna sur « J’y crois encore »

– Héléna aura un tableau chanté / dansé avec Sophie Ellis-Bextor sur « Murder on the Dancefloor »

– David Hallyday fera un duo avec Pierre sur « Tu ne m’as pas laissé le temps »

– WoodKid sera en duo avec Pierre sur « Run boy run »

Les duos

– Julien chantera avec Pierre « Les murs de poussières » de Francis Cabrel

– Julien chantera avec Héléna « J’irai où tu iras » de Céline Dion

– Julien et Héléna chanteront « Une nuit sur son épaule » de Véronique Sanson et Marc Lavoine

– Julien et Héléna chanteront « In the stars » de Benson Boone et Philippine Lavrey

– Julien et Héléna chanteront « J’oublierai ton nom » de Carmel et Johnny Hallyday

Les solos :

– Pierre chantera « Perfect » d’Ed Sheeran

– Héléna chantera « Skinny Love » de Birdy

Tous ensemble :

– ouverture du prime sur « Aller plus haut » de Tina Arena

VIDÉO Star Academy du 27 janvier, la bande-annonce

#EVENEMENT#StarAcademy, la deuxième demi-finale, présenté par @nikosaliagas et @Karimacharni. 📺 SAMEDI À 21H10 EN DIRECT SUR #TF1. ▶️ Et en streaming sur @tf1plus. 👉 Et ne manquez rien de la vie au château, avec la chaîne, live de la Star Academy sur @tf1plus. pic.twitter.com/fHPA564VPO — TF1_programmes_evenements (@TF1PROEvenement) January 25, 2024

