Star Academy du 4 janvier 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Star Academy, résumé de la quotidienne du jeudi 4 janvier 2024 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2023. Retour sur la journée de mercredi au château. Une journée qui débute avec le cours de sport de Coach Joe.





Les élèves sont crevés, Pierre s’est levé au dernier moment. Et Joe leur a réservé une séance bien intense ! Pierre ne se sent pas bien en fin de séance. Axel filme avec la caméra donnée par Marlène et Lucie la veille.







Ils ont à peine le temps de se doucher que ça sonne pour le cours de chant d’Adeline. Lénie ne peut pas chanter pendant ce cours pour reposer ses cordes vocales. Adeline leur fait travailler leur anglais !

Place ensuite à la danse avec Malika. Les élèves donnent tout mais gardent en tête que l’annonce des immunisés et nominés de la semaine approche. Axel pense qu’il va être immunisé.



Michaëll Goldman arrive et annonce que c’est finalement Lénie et Julien qui sont immunisés. Lénie est en tête des évaluations pour la totalité des professeurs. Le directeur explique que ça s’est pas joué à grand chose pour Djébril et Axel. Lénie et Julien sont hyper contents.

Héléna et Pierre s’attendaient à la nomination, mais pour Axel la déception est grande. Michaël annonce que Lénie et Julien auront un tableau sur le prime tandis que les 4 nommés auront une battle secrète et un titre en français à choisir.

Axel est dégoûté et a une grosse baisse de moral, Lénie le réconforte.

Marlène et Lucie arrivent au château pour aider les nommés à choisir leurs chansons. Héléna hésite mais choisit « Bravo tu as gagné » en gardant l’instru d’Abba. Marlène pense que c’est un bon choix. Pierre est avec Lucie, il peine à faire un choix. Elle essaie de l’aiguiller mais c’est compliqué et ils n’ont que 15 minutes. Il choisit « Trop beau » par Lomepal. Djébril est avec Marlène et il a pensé à « Carmen » de Stromaé. Axel est avec Lucie, il hésite et pense à « Flash » de Maëlle. Ils doivent garder leurs choix pour eux et ne rien dire aux autres jusqu’au prime.

Tous travaillent ensuite le medley Jackson Familly. Axel est stressé après sa nomination et galère à répéter. Marlène explique aux élèves que c’est une question de perspective et demande à Axel de ne pas se laisser tomber.

Héléna appelle sa maman, elle lui dit que ce n’est pas de grave et ça va aller. Les élèves essaient de se détendre comme ils peuvent et ils vont se coucher.

VIDÉO Star Academy, le replay de la quotidienne du 4 janvier

Rendez-vous demain à 17h25 pour la prochaine quotidienne. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI.