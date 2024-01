Ici tout commence spoiler : Enzo cache-t-il quelque chose ? (vidéo épisode du 9 janvier)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Enzo cacherait-il quelque chose dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence » ? Dans quelques jours, Enzo va avoir un comportement étrange et Vic va commencer à douter de lui…











Publicité





Pendant que Vic tente d’engager une conversation avec Enzo, ce dernier semble bien plus absorbé par son téléphone et les messages qu’il échange avec une mystérieuse personne… Billie et Tom arrivent à ce moment là, ils ne comprennent pas ce qui se passe entre Vic et Enzo. Billie a une hypothèse intrigante, et Tom se trouve un peu dérouté par l’explication de sa petite amie.

Finalement, Billie et Tom décident de mener l’enquête ensemble pour comprendre les véritables problèmes dans la relation de Vic et Enzo.

A LIRE AUSSI Ici tout commence spoiler : l’idée de Claire pour faire sortir Louis de prison… (vidéo épisode du 8 janvier)



Publicité





Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 835 du 9 janvier 2024, Enzo et Vic en froid

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.