Ici tout commence spoiler : Carla gênée, Livio lui demande de... (vidéo épisode du 30 janvier)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Carla et Livio partagent désormais de bons moments ensemble dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». Mais dans quelques jours, Livio va vouloir un peu plus avec Carla et va lui demander de partager un vrai date tous les deux…

Carla est surprise et ne comprend pas, elle est clairement gênée…











Publicité





Livio explique à Carla qu’il aimerait partager un vrai moment avec elle. Mais Carla découvre qu’elle a reçu un sms de Bérénice, qui avait besoin d’elle en cuisine… Elle panique à l’idée de ne pas avoir été là pour son amie et demande à Livio de la ramener d’urgence à l’institut. Sauf que sa voiture ne démarre pas !

Carla aurait-elle des sentiments pour Bérénice ?

A LIRE AUSSI Ici tout commence spoiler : Gaëtan dérape, Joachim découvre que… (vidéo épisode du 30 janvier)

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 850 du 30 janvier 2024, Livio confie à Carla que…



Publicité





Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.