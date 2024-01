Star Academy : Lénie incroyable pour son duo avec Camille Lellouche (VIDÉO)

Publicité





C’est Lénie qui aura l’honneur de chanter en duo avec Camille Lellouche sur le prime carte blanche samedi à la Star Academy. Et on peut dire que l’académicienne, qui n’a que 18 ans, prend ce duo très à coeur et la performance promet d’être incroyable !





En effet, TF1 a mis en ligne une vidéo des répétitions de Lénie et la jeune femme est déjà impressionnante sur « N’insiste pas ».







Une chanson forte qui parle des violences conjugales, pour laquelle Lénie va évidemment devoir faire fort au niveau de l’interprétation. Nulle doute que la jeune femme devrait réussir au la main aux côtés de Camille Lellouche demain soir !

Star Academy : Lénie interprète « N’insiste pas » de Camille Lellouche

