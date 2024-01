Défaite de Rafael Nadal, éliminé à Brisbane !

Publicité





Mauvais jour pour l’espagnol Rafael Nadal, qui vient d’essuyer sa première défaite de l’année 2024. Le champion, qui faisait son grand retour au tournoi de Brisbane, en Australie, cette semaine, s’est fait éliminer ce vendredi en quart de finale.





Rafael Nadal était opposée à l’australien Jordan Thompson.







Il a eu des balles de match dans le second set mais il n’a pas réussi à conclure. Et dans le 3ème set, c’est bien Thompson qui a remporté la victoire (5/7, 7/6, 6/3) à l’issue d’un match qui aura duré plus de trois heures.

Après cette défaite, le doute subsiste concernant la forme de Rafa. A-t-il fait une rechute de sa blessure à un peu plus d’une semaine de l’Open d’Australie ? Affaire à suivre !



